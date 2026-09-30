Melis Sandal ile babasının mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Melis Sandal ile babasının mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Melis Sandal ile babasının mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıkarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı, iki şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

(İSTANBUL) - İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki şüphelinin mal varlıklarına da el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal Sütşurup ve babası Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konuldu.

İki şüpheli hakkında ayrıca yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: ANKA
Fon Soruşturmasıİstanbul3. SayfaÜnlülerMagazinGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı
Ev değil banka Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı Ev değil banka! Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı
Burcu Esmersoy imaj tazeledi Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü Burcu Esmersoy imaj tazeledi! Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü
Galatasaray’ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı
Yıllar onu bambaşka biri yaptı Zara’nın son halini görenler şaşırdı Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Zara'nın son halini görenler şaşırdı
İsrail’den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
10:22
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
10:18
Sahalarda görülmemiş olay Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi
Sahalarda görülmemiş olay! Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi
10:01
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
09:43
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
09:08
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
08:30
Araç sahipleri dikkat Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 10:41:08. #7.13#
SON DAKİKA: Melis Sandal ile babasının mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei