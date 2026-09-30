Melis Sandal ile babasının mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıkarıldı

(İSTANBUL) - İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki şüphelinin mal varlıklarına da el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal Sütşurup ve babası Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konuldu.

İki şüpheli hakkında ayrıca yakalama kararı çıkarıldı.