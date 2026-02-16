Meloni'den Niscemi'ye 150 Milyon Avro Kaynak

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Sicilya Adası'nda geçen ay toprak kayması felaketi yaşayan Niscemi ilçesi için 150 milyon avroluk kaynak ayıracaklarını bildirdi.

Meloni, ocak ayında Harry Kasırgası'nın getirdiği aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması felaketi yaşayan Caltanissetta vilayetine bağlı Niscemi ilçesine 3 hafta aradan sonra bugün bir ziyaret daha gerçekleştirdi.

Toprak kaymasının yuttuğu Niscemi'nin batısındaki 4 kilometre uzunluğundaki hatta ve yüksek heyelan riski nedeniyle girilmesi yasak "kırmızı bölge" ilan edilen noktalarda incelemelerde bulunan Meloni, burada yaptığı açıklamada, Niscemi ve kasırganın etkilediği diğer bölgeler için 18 Şubat'ta yeni bir kararname çıkaracaklarını söyledi.

Meloni, bazı vergi ödemelerini ertelediklerini belirterek, "Kararname genel olarak Sardinya, Kalabriya, Sicilya ve Niscemi'yi vuran sel felaketini ele alıyor. İki konuyu birbirinden ayırıyoruz. Niscemi için özel olarak 150 milyon avro ayrıldı. Kararnamenin geri kalanı selden etkilenen 3 bölgenin tamamı için geçerli. Altyapı ağının ve hizmetlerin restorasyonu, tazminat ve etkilenen ekonomik faaliyetlere, özellikle de tarıma destek için kararnamenin geri kalanında birkaç yüz milyon avro öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Buradaki ziyaretinde özellikle "kırmızı bölgede" kalan evlerinin akıbetini soran ve eşyalarını kurtarmak isteyen vatandaşlara bir konuda rica bulunduğunu aktaran Meloni, güvenlik şeridinin belirlenmesine ilişkin süreci zorlamamaları gerektiğini çünkü bunun siyasi değil, teknik kararlara bağlı olduğunu vurguladı.

Meloni, Sivil Savunma Direktörü Fabio Ciciliano'yu da Niscemi'deki felakete ilişkin "olağanüstü komiser" olarak atayacaklarını kaydetti.

Niscemi'deki toprak kayması

Niscemi'nin batı kesiminde 25 Ocak'ta 4 kilometre uzunluğundaki hatta yaşanan toprak kayması sebebiyle 1600'den fazla kişi tahliye edilmiş, yüksek riskli muhitler "kırmızı bölgeye" alınmıştı.

Başbakan Giorgia Meloni, 28 Ocak'ta ilçeyi ziyaret etmiş ve hükümeti adına, yardım ve destek sözü vermişti.

Gela Cumhuriyet Savcılığı da Niscemi'deki heyelanla ilgili "ihmal sonucu felaket" ve "heyelan sonucu zarara yol açma" suçlamaları kapsamında soruşturma başlatmıştı.

İtalya Sivil Savunma Direktörü Fabio Ciciliano da 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, toprak kaymasındaki hızın yavaşladığını ancak halen zemindeki hareketliliğin sürdüğünü, dolayısıyla ilçede normale dönüş için bir zaman belirlemenin "erken" olduğunu ifade etmişti.