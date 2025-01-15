Meloni: Düzensiz Göçte Düşüş İtalya'nın Tedbirleriyle Sağlandı - Son Dakika
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Meloni: Düzensiz Göçte Düşüş İtalya'nın Tedbirleriyle Sağlandı

İtalya Başbakanı Meloni, düzensiz göçteki düşüşün İtalya'nın aldığı önlemlerle ilgili olduğunu açıkladı.

15.01.2025 00:16
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa'ya düzensiz göçmen gelişlerinin geçen yıl düşüş göstermesinde İtalya'nın aldığı tedbirlerin rol oynadığını belirtti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Meloni bugün başkanlık yaptığı Bakanlar Kurulu sırasında Avrupa Birliği (AB) sınır koruma kurumu Frontex'in 2024 verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Frontex'in 2024'e yönelik verilerinin, düzensiz göçmen girişlerinin 2021'den bu yana en düşük seviyeye indiğini gösterdiğini aktaran Meloni, "Bu düşüş, özellikle Tunus ve Libya'dan kalkışların büyük ölçüde azalmasıyla Orta Akdeniz rotasındaki girişlerin keskin bir şekilde düşmesine bağlı. Ayrıca bu kesinlikle İtalya'nın aldığı tedbirlerin bir sonucu." yorumunu yaptı.

Meloni, "Aynı şekilde, AB'ye diğer rotalardan yapılan düzensiz girişlerin genel olarak azalması da hükümetimizin son yıllarda başlattığı çalışmaların bir sonucu olup, mükemmel sonuçlar vermektedir." ifadesini kullandı.

İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 2023 yılında 157 bin 651 iken, 2024'te bu sayı 66 bin 617'ye geriledi.

Frontex bugün yaptığı açıklamada, 2024'te AB ülkelerine düzensiz girişlerin keskin bir düşüş gösterdiğini ve 239 bin olarak kayıtlara geçtiğini duyurmuştu.

Toplam sayıdaki düşüş, "Orta Akdeniz" rotası (Tunus ve Libya) üzerinden gelenlerde yüzde 59'luk, "Batı Balkan" rotasından gelişlerde ise yüzde 78'lik azalmadan kaynaklandı.

Kaynak: AA

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