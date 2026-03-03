Meloni: İran haksız saldırılara son vermezse kriz devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meloni: İran haksız saldırılara son vermezse kriz devam edecek

03.03.2026 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Meloni, İran'ın saldırılarını durdurmadıkça durumun iyileşmeyeceğini vurguladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran, Körfez ülkelerine yönelik "haksız saldırılarını" durdurmadıkça hiçbir şeyin daha iyiye gitmeyeceğini söyledi.

Meloni, akşam saatlerinde İtalyan TG5 kanalında yayımlanan röportajında, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da Körfez ülkelerini de kapsayan misilleme saldırılarıyla süren krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sadece İran'daki durumdan değil, genel bağlamdan ötürü endişeli olduğunu dile getiren Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı'na işaret etti. Meloni, "Uluslararası hukukun içinde bulunduğu kriz, kaçınılmaz olarak Ukrayna'daki savaşın bir sonucudur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bir üyesi, komşusuna kasıtlı olarak saldırdığında, bunun bir kaos dönemine yol açması kaçınılmazdı." dedi.

Hükümet olarak Körfez ülkelerinde mahsur kalan binlerce İtalyan vatandaşına yardım etmeye çalıştıklarını aktaran Meloni, "Bu ülkelerle temas halindeyiz, Avrupalı ortaklarımızla temas halindeyiz. Hedefimiz elbette krizin yayılmaması. Ancak İran, Körfez ülkelerine yönelik tamamen haksız saldırılarını durdurmadıkça hiçbir şeyin daha iyiye gitmesi mümkün değil." diye konuştu.

Başbakan Meloni, İran'ın nükleer meselesinde ciddi bir anlaşmaya varılması için İtalya'nın da çok çalıştığını, bununla beraber İran rejiminin nükleer başlıklı uzun menzilli füzelere sahip olmasına izin veremeyeceklerini ifade etti.

Meloni, anlaşma girişimlerinin başarısız olduğu gerekçesiyle ABD ve İsrail'in, Avrupalı ortaklarını işin içine dahil etmeden saldırmaya karar verdiklerini belirtti.

Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı sırada hava sahalarının kapanması sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde mahsur kalması ve bunun tartışmalara yol açmasına ilişkin bir soruya da Meloni, "Size, Bakan Crosetto'nun oradayken de çalışmaya devam ettiğini söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Öte yandan, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından bölgede hava sahalarının sivil uçuşlara kapatılması nedeniyle mahsur kalan İtalyan vatandaşlarından ilk grup, dün akşam saatlerinde ülkelerine döndü.

BAE'nin Dubai kentinden kara yoluyla Umman'ın başkenti Maskat'a ulaşan 127 İtalyan vatandaşı, buradan düzenlenen "charter" seferle Roma Fiumicino Havalimanı'na geldi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İtalya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meloni: İran haksız saldırılara son vermezse kriz devam edecek - Son Dakika

ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 02:23:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Meloni: İran haksız saldırılara son vermezse kriz devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.