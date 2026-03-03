Meloni: İran haksız saldırılara son vermezse kriz devam edecek

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran, Körfez ülkelerine yönelik "haksız saldırılarını" durdurmadıkça hiçbir şeyin daha iyiye gitmeyeceğini söyledi.

Meloni, akşam saatlerinde İtalyan TG5 kanalında yayımlanan röportajında, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da Körfez ülkelerini de kapsayan misilleme saldırılarıyla süren krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sadece İran'daki durumdan değil, genel bağlamdan ötürü endişeli olduğunu dile getiren Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı'na işaret etti. Meloni, "Uluslararası hukukun içinde bulunduğu kriz, kaçınılmaz olarak Ukrayna'daki savaşın bir sonucudur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bir üyesi, komşusuna kasıtlı olarak saldırdığında, bunun bir kaos dönemine yol açması kaçınılmazdı." dedi.

Hükümet olarak Körfez ülkelerinde mahsur kalan binlerce İtalyan vatandaşına yardım etmeye çalıştıklarını aktaran Meloni, "Bu ülkelerle temas halindeyiz, Avrupalı ortaklarımızla temas halindeyiz. Hedefimiz elbette krizin yayılmaması. Ancak İran, Körfez ülkelerine yönelik tamamen haksız saldırılarını durdurmadıkça hiçbir şeyin daha iyiye gitmesi mümkün değil." diye konuştu.

Başbakan Meloni, İran'ın nükleer meselesinde ciddi bir anlaşmaya varılması için İtalya'nın da çok çalıştığını, bununla beraber İran rejiminin nükleer başlıklı uzun menzilli füzelere sahip olmasına izin veremeyeceklerini ifade etti.

Meloni, anlaşma girişimlerinin başarısız olduğu gerekçesiyle ABD ve İsrail'in, Avrupalı ortaklarını işin içine dahil etmeden saldırmaya karar verdiklerini belirtti.

Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı sırada hava sahalarının kapanması sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde mahsur kalması ve bunun tartışmalara yol açmasına ilişkin bir soruya da Meloni, "Size, Bakan Crosetto'nun oradayken de çalışmaya devam ettiğini söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Öte yandan, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından bölgede hava sahalarının sivil uçuşlara kapatılması nedeniyle mahsur kalan İtalyan vatandaşlarından ilk grup, dün akşam saatlerinde ülkelerine döndü.

BAE'nin Dubai kentinden kara yoluyla Umman'ın başkenti Maskat'a ulaşan 127 İtalyan vatandaşı, buradan düzenlenen "charter" seferle Roma Fiumicino Havalimanı'na geldi.