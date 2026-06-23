Meloni, Trump'la Tartışmayı Körüklemek İstemiyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ile arasında son dönemde gelişen tartışmayı körüklemek niyetinde olmadığını söyledi.

Roma'da La Verita gazetesinin etkinliğine katılan ve genel yayın yönetmeni Maurizio Belpietro'nun sorularını yanıtlayan Meloni, Trump ile son dönemde yaşadığı polemikten, ABD-İran müzakerelerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'da 15-17 Haziran'daki G7 Zirvesi sırasında görüştükleri ABD Başkanı'nın daha sonra kendisi için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı." demesi ve ardından aralarında başlayan söz düellosu sorulan Meloni, Trump'ın bu sözleri karşısında "şaşırdığını" ve "etkilendiğini" belirtti.

Bu tepkisini de son derece samimi bir şekilde dile getirdiğini anlatan Meloni, şu şekilde konuştu:

"Farklı yorumlar okudum. Tavrımın, sert ve kararlı göründüğü iddia edilen, sosyal medyada döndürülen videolardan ya da İran'la yürütülen müzakerelerin gidişatından dikkatleri uzaklaştırıp odağı NATO kapsamındaki zorluklara çevirmeyi amaçladığı öne sürülen yorumlardan bahsediyorum. Bunların doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bu tartışmayı körüklemeye devam etme niyetinde olmadığımı söyledim ve tekrar ediyorum."

Meloni, liderler olarak yaşadıkları bu polemiğin ikili ilişkilere yansımaması gerektiğini umduğunu belirterek, "ABD ile ikili çalışmalarımızın yeniden normal seyrine dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu, dün Bakanlar Kurulunda da dile getirdim, özellikle yaklaşan bazı etkinlikler için." dedi.

ABD'nin Roma Büyükelçiliğinin, 4 Temmuz dolayısıyla yapacağı ABD Milli Günü Resepsiyonunu işaret eden Meloni, şunları kaydetti:

"(İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani) Bakan Tajani'nin, güçlü bir mesaj vermek amacıyla ABD ziyaretini iptal etmesinin ilk aşamada doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ancak mesaj verildikten sonra daha ileri gitmeye gerek yok. Villa Taverna'daki (ABD'nin Roma Büyükelçisinin konutu) etkinlikte hükümet olarak bulunacağız. İtalya'nın dış politikası son 80 yıldaki çizgisini sürdürecektir. ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkinin sağlam kalmasını sağlamak, Batı'nın gücünün dayandığı temel unsurdur."

ABD-İran müzakereleri ve Hürmüz konusu

ABD ile İran arasındaki müzakereler konusunda "oldukça iyimser" olduğunu aktaran Meloni, İtalya olarak sürece diplomatik katkı sunmaları ve Hürmüz Boğazı'na yönelik muhtemel bir misyona da katılma konusunda hazır olduklarını göstermeleri gerektiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefere kapanmasının ekonomiler üzerindeki etkilerinin görüldüğüne de dikkati çeken Meloni, "Bu, sadece Hürmüz'ün küresel ticaret açısından taşıdığı önem nedeniyle değil, aynı zamanda böyle bir geçiş noktasının kontrol edilmesinin yaratacağı emsal nedeniyle de seyrüsefer özgürlüğünün tamamen yeniden sağlanması gerekiyor. Eğer Hürmüz'de İranlılara bir geçiş ücreti ödenmesini kabul edersek, her geçiş noktasının bir silah olarak kullanılabileceği bir dünyada yaşar hale geliriz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, uzun menzilli füzelere sahip olduğunu gösteren İran'ın nükleer savaş başlıkları edinmesine izin verilmemesi gerektiğini yineledi.

Meloni ayrıca, İtalya ve Fransa'nın Lübnan konusunda beraber çalışabileceğini de kaydetti.

"1 Mayıs'ta sigarayı bıraktım"

İç ve dış gündemin yoğun olduğu bu dönemde sigarayı nasıl ve ne zaman bıraktığı soruları da yöneltilen Meloni, "1 Mayıs'ta sigarayı bıraktım. Kül tablaları, sigaralar, çakmaklar hepsi etrafımdan kaldırıldı. Kimse inanmıyordu bana çünkü sigaraya karşı olan zaafım konusunda ünlüydüm. Bunu haberlere çıkmadan başarabildiğim için de çok gururluyum. Zor bir dönem olmasına rağmen başardım çünkü kötü bir dönem geçirdiğinizde 'tüm kötü şeylerin bir kenara bırakılması' fikrine inanıyorum ve bu şekilde hallettim." yanıtını verdi.

Meloni ile Trump arasındaki "fotoğraf çektirmek için yalvardı" atışması

Trump, 19 Haziran'da İtalyan televizyon kanalı La7'de yayımlanan demecinde, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında görüştüğü Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanmıştı.

Meloni ise buna aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." karşılığını vermişti.

Trump, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım." görüşünü paylaşmıştı.

Meloni de buna karşılık, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı." yanıtını vermişti.