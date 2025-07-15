Meloni ve Al Halife’den Orta Doğu Zirvesi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife'nin, Gazze'deki ateşkes başta olmak üzere Orta Doğu'daki durumu ele aldıkları bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin, özel bir ziyaret kapsamında Roma'da bulunan Bahreyn Kralı Al Halife ile Chigi Sarayı'nda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "İki lider görüşme sırasında, Orta Doğu'daki durumu ve özellikle Gazze'de ateşkese ulaşmak için yürütülen ortak çabaları ele aldı. Bu görüşme, Başbakan Meloni'ye ayrıca Bahreyn'in 2026-2028 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletme fırsatı da sundu." ifadeleri yer aldı.

Meloni ve Al Halife'nin, iki ülke ilişkilerini de ele aldığı belirtilen açıklamada, "Özellikle ekonomik işbirliği bağlamında, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı'nın eylül ayında gerçekleştireceği Roma ziyareti ve bu vesileyle imzalanması planlanan anlaşmalar gündeme geldi." ifadesi kullanıldı.