Meloni ve Sisi'den Orta Doğu Görüşmesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meloni ve Sisi, Orta Doğu güvenliği, ateşkes ve düzensiz göç konularını telefonda ele aldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Orta Doğu'daki gelişmeleri telefon görüşmesinde ele aldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Meloni, bölge liderleriyle sürdürdüğü temaslar çerçevesinde Sisi ile telefonda görüştü.

İki lider, bölgesel güvenlik çerçevesini garanti altına alacak ve Hürmüz Boğazı'nın sürdürülebilir şekilde yeniden açılmasını sağlayacak kalıcı çıkış için devam eden müzakere sürecine desteklerini dile getirdi.

İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılmasının önemi de yeniden vurgulandı, bunun bölgesel denge için gerekli bir temel olduğu belirtildi.

Meloni ile Sisi, Lübnan'daki durumu ele alarak derhal ateşkes sağlanmasının gerekliliğini vurguladı, İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakereler yapılması perspektifine destek verdi.

Meloni, düzensiz göç riskini gündeme getirdi

İki lider, krizin güvenlik ve insani alandaki ağır etkilerini değerlendirdi.

Özellikle Başbakan Meloni, Körfez bölgesi ve Orta Doğu'daki süregelen istikrarsızlığın sosyoekonomik kırılganlığı artırıcı etki yaratma riski taşıdığını ve bunun Akdeniz kıyılarına yönelik olası göç krizlerine yol açabileceğini vurguladı.

Bu bağlamda iki lider, göç akışlarının yönetimi ve insan kaçakçılarıyla mücadelede daha sıkı işbirliği sağlamak amacıyla ikili ortaklığı güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 00:24:23. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.