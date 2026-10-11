Meme kanseri ameliyatından 4 ay sonra işine dönen hemşire, hastalarla ilgileniyor - Son Dakika
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Meme kanseri ameliyatından 4 ay sonra işine dönen hemşire, hastalarla ilgileniyor

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Meme kanseri ameliyatından 4 ay sonra işine dönen hemşire, hastalarla ilgileniyor
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Konya Numune Hastanesi'nde görevli 50 yaşındaki hemşire Durgül Çolak, meme kanseri ameliyatının ardından dört ay sonra doktor onayıyla mesleğine döndü. İlaç tedavisi ve kontrolleri süren Çolak, sosyal yaşamda yer almanın kendisini hastalık hissinden uzaklaştırdığını söyledi.

Konya'da meme kanseri nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından ilaç tedavisi devam eden 50 yaşındaki hemşire Durgül Çolak, çok sevdiği mesleğine dönerek hastalarla ilgileniyor.

Annesi de meme kanseri tedavisi gören hemşire Çolak, iki yıl önce göğsünde sertlik hissedince hastaneye başvurdu.

Meme kanseri teşhisi konulan ve ameliyatla sol göğsü alınan Çolak, radyoterapinin ardından doktorlarından da onay alarak mesleğine döndü.

Çolak'ın ilaç tedavisi ve düzenli kontrolleri sürüyor.

"Sosyal hayatın içinde olmak hasta olma duygusundan uzaklaştırıyor"

Konya Numune Hastanesi Acil Servisi sorumlu hemşiresi bir çocuk annesi Durgül Çolak, AA muhabirine, yaklaşık 11 yıl önce meme kanseri tedavisi gören annesinin hastalığının dört ay önce nüksetmesine üzüldüğünü söyledi.

Ailesinde meme kanseri öyküsü olması nedeniyle konuya hassas olduğuna değinen Çolak, her ay muayenelerini ihmal etmediğini dile getirdi.

Çolak, kendi kendine yaptığı kontrollerde eline bir kitle gelmesi üzerine sürecin başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Süreç hızlı ilerledi. İlaç tedavim devam ediyor. Ameliyattan dört ay sonra işe döndüm. Aslında hekimlerim, raporu uzatıp biraz daha evde dinlenmem gerektiğini söyledi. Mesleğime iyi ki başlamışım diyorum çünkü sosyal hayatın içinde olmak hasta olma duygusundan uzaklaştırıyor. Çok şükür sürecim çok iyi gidiyor. 20 yıllık acil hemşiresiyim. Sürecim sürerken acilde çalışmaya devam ettim. Ben 30 yıllık sağlık çalışanıyım. Her zaman hastalara empati kurarak yaklaşıyoruz. Gelen hastaların kanser olduğunu duyduğumda bakışım direkt onlara yöneliyor. Söyleyecek cümlelerim oluyor."

"Kadınlar ayda bir kez elle muayenelerini aksatmasın"

Erken teşhisin önemine dikkati çeken Çolak, "Kadınlar, ayda bir kez elle muayenelerini aksatmasın. Sağlık Bakanlığının bu konuda çalışmaları çok gelişmiş ve iyi durumda. Aile sağlığı merkezleri, KETEM'ler (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi), sağlıklı yaşam merkezleri bu konuda zaten çok güzel çalışmalar yapıyor. Özellikle 40-69 yaş aralığındaki kadınlar iki yılda bir mamografiyi yaptırsın. Hastaneye, doktora gitmekten çekinmesinler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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