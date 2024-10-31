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Melikgazi Belediyesi tarafından "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında kadın personele yönelik meme kanseri farkındalık eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Sebahat Ercan tarafından verildi.

Ercan, belediyenin kadın personelinin katıldığı eğitimde, meme kanserinden korunma yolları, meme kanserinde risk faktörleri, koruyucu faktörler, belirti ve bulgular gibi konularda bilgi verdi.

Meme kanserinde de erken teşhisin hayat kurtardığını belirten Ercan, yıllık kontrollerin de önem olduğunu vurguladı.