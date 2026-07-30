Meme Kanserini Yenen Adam, Hastalara Moral Oluyor

Tekirdağ'da 2018 yılında meme kanserine yakalanan 54 yaşındaki İlyas Akman, erken teşhis ve tedaviyle hastalığı yenmesinin ardından şimdi aynı süreçten geçen hastalara moral oluyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Erken Tanı Merkezi Meme Polikliniği ile Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliğinde yürütülen atölye çalışmalarına katılan Akman, tedavi sürecinde edindiği deneyimleri kanser hastalarıyla paylaşarak onlara destek veriyor.

Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığının 2018 yılında banyo yaparken sol göğsünde hissettiği kitle sayesinde erken evrede tespit edildiğini söyledi.

Göğsünde ele gelen kitlenin normal olmadığını düşünerek vakit kaybetmeden genel cerrahi polikliniğine başvurduğunu belirten Akman, yapılan mamografi, ultrason ve biyopsi sonucunda meme kanseri teşhisi konulduğunu ifade etti.

Erken teşhis sayesinde kısa sürede ameliyat edildiğini anlatan Akman, "Bir hafta içinde ameliyata alındım. Başarılı bir operasyon geçirdim. Ardından 4 ay kemoterapi tedavisi gördüm." dedi.

Akman, tedavi sonrasında ailece genetik test yaptırdıklarını dile getirerek, testlerde genetik yatkınlık tespit edilmesi üzerine ileride aynı süreci yaşamamak için koruyucu amaçla sağ memesini de aldırdığını söyledi.

Genetik test sonucunda kız kardeşinde de aynı yatkınlığın belirlendiğini anlatan Akman, "3 yıl sonra kız kardeşim de meme kanserine yakalandı. O da tedavisini tamamladı. Şu an ikimiz de sağlıklıyız. Kontrollerime 6 ayda bir düzenli olarak geliyorum." diye konuştu.

Akman, hastalıkla mücadelede moral ve psikolojik dayanıklılığın önemine dikkati çekti.

Tedavi süresince çiftçilik yapmayı ve özel sektördeki işini sürdürdüğünü belirten Akman, şunları kaydetti:

"Hastalığı hiçbir zaman kabullenmedim. Doktorlarımın verdiği destek de bana güç verdi. Kendimi toplumdan soyutlamadım, işimi bırakmadım. Psikolojik olarak güçlü kalmanın tedavi sürecinde çok önemli olduğuna inanıyorum. Bugün sağlıklı olmamda bunun büyük payı var. Erkeklerde de meme kanseri görülebiliyor. Hastalık erkeklerde genellikle geç fark ediliyor. Erkeklerin de göğüslerinde ele gelen bir kitle ya da farklı bir durum hissettiklerinde vakit kaybetmeden doktora başvurmaları gerekiyor. Hastalık erken teşhis edildiğinde tedavi şansı önemli ölçüde artıyor. Ben bugün bunu yaşayarak öğrenmiş biriyim."