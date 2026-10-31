Memişoğlu, Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Klekovski ile mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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Memişoğlu, Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Klekovski ile mutabakat zaptı imzaladı

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Memişoğlu, Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Klekovski ile mutabakat zaptı imzaladı
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Memişoğlu, Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Klekovski ile mutabakat zaptı imzaladı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Sašo Klekovski, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda bir araya geldi. Görüşmede halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihaz ile dijitalleşme alanlarında ortak çalışmalar için mutabakat zaptı imzalandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sašo Klekovski ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında sağlık alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla 'Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Sašo Klekovski ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasında halk sağlığı, hastane yönetimi, ilaç ve tıbbi cihaz, uluslararası iş birliği faaliyetleri, sağlık yatırımları ile sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi alanlarında ortak çalışmalar geliştirmek amacıyla 'Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında Mutabakat Zaptı' imzalandı.

Kaynak: DHA
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