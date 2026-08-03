Memur-Sen'den Enflasyon Uyarısı - Son Dakika
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Memur-Sen'den Enflasyon Uyarısı

Memur-Sen\'den Enflasyon Uyarısı
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Memur-Sen, enflasyon artışlarına karşı kamuda ücret dengesizliği ve reform çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Memur-Sen, temmuz enflasyonunun aylık yüzde 1,78, yıllık yüzde 31,75 olarak açıklanmasının ardından, kamu çalışanlarına verilen yüzde 7'lik artışın enflasyon karşısında eriyeceğini belirterek, kamuda ücret dengesinin sağlanması ve kamu personel sisteminde kapsamlı reform yapılması çağrısında bulundu.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,78, yıllık yüzde 31,75 olarak açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Memur-Sen'in açıklaması şöyle:

"Kamuda ücret dengesi sağlanmalı, personel reformu yapılmalıdır. Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 1,78 olarak açıklandı. Enflasyon verileri gösteriyor ki, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı olan yüzde 7 oranındaki artış, daha önceki 3 yıllık süreçte olduğu gibi enflasyona yenilecek ve alım gücü düşerek devam edecektir.

Kamu görevlilerimiz başta olmak üzere sabit gelirlilerin en büyük geçim sıkıntısını kira, gıda ve zorunlu harcamalar oluşturuyor. Gelirin gideni aştığı, tasarruf etmenin imkansızlaştığı, ayı tamamlamak için borçlanarak geçimin sağlandığı bir süreç yaşanıyor.

Bir taraftan enflasyonun oluşturduğu kayıp, diğer taraftan kamuda ücret dengesizliğinin oluşturduğu çarpıklık büyüyerek devam ediyor.

Memur-Sen olarak; toplu sözleşme masasında kamuda çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliğinin oluşturacağı sosyal maliyeti ısrarla ifade ettik. Bugün geldiğimiz noktada kamuda yükselen sesin, kamu görevlilerimiz özelinde oluşan mağduriyetin ve ücretlerde oluşan dengesizliğin sorumlusu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Maliye Bakanlığı yöneticileridir.

Sosyal güvenlikten emekli aylığı sistemine, mali haklardan özlük haklarına, ücretlerdeki çarpıklığın giderilmesinden vergi adaletinin sağlanmasına; toplu sözleşme masasında fırsat verilmeyen önemli hususlarda artık adım atılmalı ve taraflar bir araya gelerek kamu personel sistemine yönelik geniş çaplı çalışma başlatmalıdır. Kamuda oluşan huzursuzluk görmezden gelinmemeli, oluşan sosyal maliyet engellenmelidir.

4688 sayılı Kanun'a yönelik yapılması ve adım atılması gereken hususlarda geç kalınmamalı, gereken değişiklik ivedi olarak hayata geçirilmelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonuçlandırılmalı, taraflarla paylaşılmalıdır. Memur-Sen olarak; hem kamu personel sisteminde hem de 4688 sayılı Kanun'un eksikliklerinin giderilmesinde kararlılığımız ve tavrımız nettir."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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