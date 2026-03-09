Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Saldırıya Uğrayarak Vefat Eden Memurlarımız Şehit Sayılsın - Son Dakika
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Saldırıya Uğrayarak Vefat Eden Memurlarımız Şehit Sayılsın

09.03.2026 21:41
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmen Fatma Nur Çelik’in okulda bir öğrenci tarafından öldürülmesinin ardından kamu görevlilerine yönelik ölümcül şiddet olaylarına ilişkin şehitlik düzenlemesi talep etti. Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, görev başında ya da görevine bağlı olarak saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden kamu görevlilerinin şehit sayılması için düzenleme yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerine yönelik şiddet olaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yalçın, kamu hizmetinin yürütülmesinde kamu görevlilerinin vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayarak, kamu görevlilerine yönelik saldırıların devlete yönelik saldırı anlamı taşıdığını ifade etti.

Yalçın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Saldırıya uğrayarak vefat eden memurlarımız şehit sayılsın. Devletimizin sürekliliği ve bütünlüğü gereği kamu hizmetinin sunumu noktasında vazgeçilmez unsur kamu görevlilerimizdir. Kamu görevlilerimize karşı yapılan saldırı, şiddet ve diğer faaliyetler doğrudan devletimize yapılmaktadır."

Geçtiğimiz günlerde; İstanbul'da bir lisede bir öğrenci tarafından iki öğretmenimiz ve bir öğrencimiz saldırıya uğramış, Fatma Nur Öğretmenimiz hayattan koparılmıştı.

Öğretmenden hemşireye, doktordan veznedara, veteriner hekimden memura, mühendisten teknik personele, güvenlik görevlisinden imama kamu görevlilerimize karşı şiddet olayları geçmiş dönemde de yaşanmış, hayatını kaybeden ya da ciddi şekilde yararlanan memurlarımız olmuştu.

Kamu hizmeti sunan, bütün birikimini ve emeğini millete hizmet yolunda adayan kamu görevlilerimizi korumak devletimizin asli sorumluluk alanındadır.

Şiddetin önlenmesi ve görev başında ya da görevine bağlı görev yeri dışında saldırıya uğrayarak vefat etmesi durumunda kamu görevlilerimizin şehit sayılması ve buna bağlı haklardan yararlandırılması için düzenleme yapılması talebimizi TBMM'ye ve Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne gönderdik."

Kaynak: ANKA

