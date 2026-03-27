Memur-Sen'in ABD ve İsrail'e Tepkisi

Memur-Sen üyeleri, büyükelçilik önünde, ABD ve İsrail'e tepki gösterdi

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) üyeleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki göstermek için ABD Büyükelçiliği önünde toplanıp, açıklama yaptı.

Memur-Sen üyeleri, ABD Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek silah çelenk bıraktı. Ellerinde 'Savaşa hayır' yazılı dövizler taşıyan grup adına basın açıklamasını, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Yalçın, bıraktıkları çelengin çocukların kanıyla büyüyen bir düzenin ifşası olduğunu belirtti. Yalçın, dünyada savaşların gerekçeler üretilerek başlatıldığını ve İran'a yönelik saldırının da bu düzenin bir devamı olduğunu ifade etti.

'BU DÜZEN KALICI OLMAYACAKTIR'

ABD'nin emperyal aklı ile İsrail'in Siyonist aklının birlikte hareket ettiğini söyleyen Yalçın, "Bu iki yaklaşımın kesiştiği noktada yıkım, şiddet ve insan hayatının yok edilmesi ortaya çıkmıştır. Sadece son 20 yılda milyonlarca insan hayatını kaybetti, on milyonlarca insan yerinden edildi. Bu mu demokrasi, bu mu özgürlük? Savaşın ilk mağdurları çocuklardır. Gazze'de on binlerce çocuk öldürüldü. Savaşın etki sahasında binlerce çocuk hayatını kaybetti. Bir çocuk hangi tehdidi oluşturur, bir okul hangi askeri hedefin parçasıdır? Yaşananlar sadece siyasi değil, ahlaki bir çöküştür ve bir insanlık meselesi haline gelmiştir. Bu saldırı, bir düzenin sürekliliğidir. Emperyalizm sahayı ateşe atar, Siyonist akıl bu ateşi genişletir. Bu süreçte her şey araç haline gelir; toprak, enerji ve hatta insan. Çocukların öldüğü bir düzen, adını ne koyarsa koysun insanlık dışıdır. Bu düzen meşru değildir ve kalıcı olmayacaktır" dedi.