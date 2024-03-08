Memur-Sen üyeleri, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "eşitlik ilkesine aykırı olduğu" gerekçesiyle iptal ettiği, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartına yönelik davayı açan CHP'yi protesto etti.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, partinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, "memurların aylıklarından 345 lira alınmasına sebep olduğu gerekçesiyle CHP'yi protesto ettiklerini" belirtti.
Emekçinin kazanımının cebinden çekildiğini dile getiren Yalçın, "Memurun cebinden çektirdiğin bu parayı CHP olarak karşılayacak mısın? Hazineden aldığın parayı, mağdur ettiğin emekçilere verecek misin?" diye sordu.
Yalçın, şunları kaydetti:
"Emek, ekmek, adalet ve özgürlük mücadelemizi verirken hep haktan yana olduk. Erdemli sendikal mücadelemizi sürdürürken hakkı gözettik, hakkaniyeti savunduk. Ülkemizin demokratikleşmesine katkı sağlarken de kamu görevlilerinin kazanımlarını artırırken de hep bu şiarla hareket ettik. Ancak biz bu mücadeleyi verirken, emeğin değerini artırmaya çabalarken maalesef birileri de emeğin ve emekçinin kuyusunu kazarak, elde edilmesini sağladığımız hakkın yok edilmesine neden olmuştur. Konuştuklarında mangalda kül bırakmayan, 'emek' diyen, 'emekçi' diyen, 'sosyal adalet' diyen, 'alın teri' diyen ana muhalefet partisinin dili ile icraatı birbirine uymuyor, reklam yüzü ile gerçek yüzü birbirini tutmuyor."
Konuşmanın ardından sendika üyeleri, CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.
Son Dakika › Güncel › Memur-Sen Üyeleri CHP'yi Protesto Etti - Son Dakika
Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten aileler, Diyarbakır'da eylemlerini sürdürdükleri HDP il binası önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçirdi. Aileler, HDP ve terör örgütü PKK'ya isyan etti. Aileler, bin 649 gündür HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçiren aileler, HDP'nin kadınların haklarını ellerinden aldığını dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü'nde muhabir olarak çalışan 4 çocuk annesi Beril Solmuşgül, Kozan ilçesinde gittiği tüm haberlere 8 ay önce dünyaya gelen Yakup Kaan ile birlikte gidiyor. Kadın gazeteci, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara en doğru haberi ulaştırmak için görevini sürdürüyor. Solmuşgül, anneliğin keyifli olduğunu belirterek, bebeğiyle birlikte habere gitmenin ve gelişmeleri ekrana yansıtmanın gurur verici olduğunu söyledi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenildi. Cinayete ilişkin 1'i kadın 8 kişi daha gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde bir evin balkonunda yasadışı kenevir ekimi yapıldığını tespit ederek 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 33 adet saksı ve pet şişeye ekilmiş vaziyette kenevir tohumu ve 9 gr kenevir tohumu ele geçirildi.
Ardahan'da hakkında 'kasten öldürme' suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı ahırda yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından gerçekleştirilen operasyonda hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Tokat'ta Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda eğitim gören 6 öğrenci, öğle arasında okula yakın bir lokantadan yedikleri tavuk döner sonrası mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşadı. Durumun okul yöneticilerine bildirilmesi üzerine sağlık görevlileri öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan Antika Pazarı, tarihi eser meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Pazar, her ayın ikinci pazar günü kuruluyor ve birbirinden kıymetli antika ürünlerin buluşma noktası oluyor.
Adıyaman Belediyesi, Kuzey Çevre Yolu'nun Küçük Sanayi Sitesi'nin yan tarafında asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmaların ardından bölgede trafik rahatlaması sağlanacak.
İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara özel bir program düzenledi. Programda 17 firma, kadın personel alımı için görüşmeleri kabul etti ve kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü. İl Müdürü Ayşe Ak, kadın istihdamına önem verdiklerini belirterek, programın güzel buluşmalara ve istihdamlara vesile olmasını diledi. Programda firma yetkililerine teşekkür belgesi verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?