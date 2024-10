Menderes Belediye Başkanı Çiçek, Vatandaşlarla Bir Araya Gelerek Talepleri Dinledi

Güncel

(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, talep ve önerilerini dinlediği vatandaşlara, "Sorunun değil çözümün bir parçası olacağız. Menderes'imizi hep birlikte, ortak akılla yöneteceğiz" dedi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nda vatandaşlar ile bir araya geldi. Düzenlenen halk buluşmasında Mendereslileri dinleyen Başkan Çiçek sorulara yanıt verdi. Vatandaşların her türlü talep ve önerisini not ederek çözüm üreteceklerini belirtti. Çiçek, ilk 6 ayda yapılan ve önümüzdeki dönemde yapılacak olan projeleri de anlattı.

"Sorunun değil çözümün bir parçası olacağız"

Düzenlenen halk buluşmasında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Ben halkın içinden geldim. Her zaman da halkın içinde kalacağım. Vatandaşların sesine hep kulak verdim. Geldiğimiz günden beri her hizmetimiz ve projemizde her zaman Mendereslilerin görüşünü aldım. Hizmet ettiğim süre boyunca bu böyle devam edecek. Sorunun değil çözümün bir parçası olacağız. Menderes'imizi hep birlikte, ortak akılla yöneteceğiz" dedi.