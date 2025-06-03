Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi - Son Dakika
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Politika

Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi

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Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
03.06.2025 20:45
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Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
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TBMM Genel Kurulu'nda başkan üçüncü tur oylamada belli oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

TBMM'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminin oylaması yapıldı. Beş milletvekili TBMM başkanlık adaylığı için başvurdu. TBMM Başkanlığı seçiminin ilk iki turunda da adaylar, seçilebilmek için gereken 400 oya ulaşamadı.

İLK İKİ TURDA 400 OYA ULAŞILAMADI

TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 543 milletvekili oy kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 306, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 120, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 47, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 27, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 30 oy aldı. İki oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı.

NUMAN KURTULMUŞ, ÜÇÜNCÜ TURDA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Adayların hiçbirinin TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna yani 400 oya ulaşamaması üzerine üçüncü tur oylamaya geçildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, üçüncü tur oylamada 329 oy alarak yeniden TBM Başkanı seçildi.

Öte yandan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 118, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 18, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 26, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 26 oy aldı. Bir oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı.

KURTULMUŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

TBMM Genel Kurulunda yapılan seçim sonrası ikinci kez Başkan seçilen Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, "Bu dönem içinde tarihi bir fırsat olarak önümüze çıkan Terörsüz Türkiye meselesinin Türkiye'nin halletmesi gereken en acil konu olduğu konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, "Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz Cumhuriyetimizin ikinci asrını sivil, demokrat, katılımcı, kapsayıcı bir anayasayla taçlandırmak." dedi.

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Son Dakika Politika Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Osman A:
    Bu meclis başkanı ne iş yapar.Ülkeye,vatandaşa ne hayrı vardır,bilen var mı ? 87 23 Yanıtla
  • ali aydın:
    Bu adam çok komik ya bayılıyorum öyle bir döndü ki kendi dahi içinde inanamamıştır eminim menfaat işte insan oğlu 60 20 Yanıtla
  • osman şahin:
    MECLİSE VEYA MECLİS BAŞKANINA HİÇ GEREK YOK O KADAR MİLETVEKİLİ SADECE ERDOĞAN YETİYOR BÜTÜN YETKİ ONDA HAKİM SAVCI BAKAN VALİ EKONOMİST DAHA NE OLSUN 47 15 Yanıtla
    Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Yani… 0 0
  • Ahmet Çak:
    Hayırlı olsun 24 35 Yanıtla
  • tuncay8891:
    akp nin icerde kalesi 25 9 Yanıtla
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