\'\'YÖK\'ten İstanbul Üniversitesi\'ne rektörüne soruşturma\'\' iddiası

YÖK'ün İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikâr hakkında mali ve idari işleri kapsayan usulsüzlük ve hukuk dışılıklar nedeniyle soruşturma başlattığı iddia edildi.

TV100 yazarı Fuat Uğur, İstanbul Üniversitesi'nin Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikâr hakkında dikkat çeken bir iddia öne sürdü.

"YÖK SORUŞTURMA BAŞLATTI" İDDİASI

Uğur'un iddiasına göre, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Zülfikâr hakkında mali ve idari işleri kapsayan usulsüzlük ve hukuk dışılıklar nedeniyle soruşturma başlattı.

CİMER ŞİKAYETLERİYLE BAŞLADI

Soruşturma CİMER başvuruları üzerine yapılan inceleme sonucunda başlatılırken; iddiaların arasında Rektör Osman Bülent Zülfikâr'ın daha fazla ücret almak için Onkoloji Enstitüsü Yönetim Kurulundan usulsüz olarak yönetici paylarının hastanelerdeki gibi alınması kararı aldırması yer aldı.

İŞTE TÜM İDDİALAR

İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikâr hakkında öne sürülen iddiaların tamamı ise şöyle:

- Yapılan yemek ihalesinde hizmet araçlarının rektör ve özel kalemi Yusuf Yüceyaltırık tarafından özel işlerde kullanılması

- Rektörün özel misafirleri ve programlarının yemek ücretlerinin SKS'den ödenmesi

- Mönü değişikliği ve personel değişikliği idare onayı olmadan yapılarak kamu zararı oluşturulması

- Yemek sayısından fazla kart basımıyla (Rektörlük harcamaları için) firmaya ödeme yapılarak kamu zararı oluşturulması

- Dr. Safiye Ali Yurduna alınan malzemeler ve demirbaşlardan, başta bazalar olmak üzere sağlam ve birkaç yıllık olmasına rağmen depolama yerine demirbaştan düşülüp atılması

- Sosyal Tesisler Yönetim Kurulunun, hizmet alımı yapılarak bir personel alımı yapılmasına karar vermesine rağmen kendi tanıdığı, sosyal tesisler eski işçisi ve işten atılarak tazminatları ödenmiş Bülent Saygılı'yı usulsüz olarak sosyal tesisler kadrosundan işe aldırarak kamuyu zarara uğratması

- Onkoloji Enstitüsü Yönetim Kurulundan usulsüz olarak yönetici paylarının hastanelerdeki gibi alınması için karar aldırması

- SKS üzerinden Ankaralı bir firmaya piyasa fiyatlarının üzerinde ses sahne kiralama yapılması

- Yine aynı Ankara firmasına sosyal medya hesaplarının yönetimine ve bakımına 3 milyon liralık ödeme yapılması

- Yapılan usulsüz atama, mahkeme kararlarına uymama ve görevi kötüye kullanmadan dolayı kurumu bekleyen ciddi tazminat ödemelerinin bulunması