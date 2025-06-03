Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe\'den yapıyor

Süper Lig'e yükselttiği Eyüpspor ile geçirdiği başarılı sezonun ardından görevinden ayrılan Arda Turan, Ukrayna Ligi ekibi Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlamıştı.

İSMAİL YÜKSEK İDDİASI

Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak istediği iddia edilen Turan'ın asıl hedefinin ise Fenerbahçe'den olduğu öne sürüldü. Genç teknik adamın, sarı - lacivertlilerden İsmail Yüksek'e yoğun ilgisinin olduğu ve transferi için Shakhtar yönetimine rapor geçtiği iddia edildi.

Turan'ın Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Yüksek'i ilk 11 oyuncusu olarak düşündüğü öne sürüldü. Fenerbahçe ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Yüksek, sarı - lacivertli formayla çıktığı 110 maçta 2 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.