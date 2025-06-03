Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı - Son Dakika
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Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı

Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
03.06.2025 21:44
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İBB'ye yönelik 5. dalga yolsuzluk operasyonunda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve yardımcısı Ömer Kazancı, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir ve İsmet Abacı tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat'ın savcılık işlemleri tamamlandı.

Yolsuzluk soruşturmasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu tutuklandı

Savcılık, ifadeleri alınan şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Aykut Erdoğdu, Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir ve İsmet Abacı'nın tutuklanmasına karar verdi. Görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat ve 4 kişi için ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

5. DALGA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapılmıştı.

Yolsuzluk soruşturmasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu tutuklandı

Soruşturmada, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın iş yapan kişi ve firmalardan para, araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla "komisyon" adı altında para istediği belirlenmişti.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in de bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edilmişti.

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Son Dakika Güncel Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Gökhan Ü:
    Tüm yolsuzluk CHP' de miymiş.. :) Hangi akıl buna inanıyor.. Bunlar kaybettirir, göreceksiniz.. 105 123 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    çıkamazlar inşallah 117 106 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    Beni de alın, beni de alın diye otobüsün peşinden koşan AYKUT. rahatladım mi kuzum.... 118 42 Yanıtla
  • Haluk Ceyhan:
    CHP yi bitirecek hiç şakası yok 104 46 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    büyük turp dedikleri Büyükçekmece mi acep 74 32 Yanıtla
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