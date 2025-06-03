Galatasaray\'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Süper Lig devi Galatasaray'dan Panathinaikos'a transfer olan Tete, Yunanistan'da sezonun oyuncusu seçildi.

GALATASARAY'DA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Sarı-Kırmızılılarda özellikle fiziksel performansının yetersizliği nedeniyle sıkça eleştirilen ve gerekli skor katkısını veremediği düşünülen hücum oyuncusu, gittiği Panathinaikos'ta yılın oyuncusu oldu.

SEZONUN OYUNCUSU OLDU

Yunan ekibinin 7.25 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcu, Yunanistan Super League 1'de yılın futbolcusu seçildi. Tete, Panathinaikos'ta forma giydiği 49 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcu, bu performansıyla Transfermarkt Yunanistan kullanıcıları tarafından yapılan oylamada en yüksek oyu almayı da bildi.