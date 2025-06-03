Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı

Haberin Videosunu İzleyin
Trabzon\'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
03.06.2025 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trabzon\'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
Haber Videosu

Trabzon'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde bir kebapçıda kaydedilen görüntüler, şehirdeki durumu gözler önüne serdi. Suların bastığı kebapçı kullanılamaz hale geldi.

Trabzon'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Şehrin pek çok noktasında su baskınları yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

SEL SULARI KEBAPÇIYI KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ

Bir kebapçıda kaydedilen görüntüler ise Trabzon'daki durumun vahametini gözler önüne serdi. Suların bastığı kebapçı tamamen kullanılamaz hale geldi. Görüntülerde dükkandaki masa ve sandalyelerin su içinde yüzdüğü görüldü.

Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı

CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları ise iş yerlerine sığındı. Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı, birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı. Ekiplerin müdahalesiyle araç ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin ve bodrum katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor.

Sağanak Yağmur, Trabzon, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Bu kentin belediyesi muhalefete ait olsaydı troller bugün geç saatlere kadar sosyal medya ve internette mesai yaparlardı. 36 14 Yanıtla
  • Armagan Kabatas:
    A)İmtihan dünyasında olur böyle şeyler B )Allah bizi affetsin C ) Bunlardan ders çıkarcaz imar affına bir daha gitmicez. D Eyyyyyyyyyyyy Muhalefetin başındaki zaat 4 2 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş:
    Başkan yurtdışında tatilde diyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 02:03:18. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.