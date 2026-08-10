Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek CHP'den istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek CHP'den istifa etti

Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek CHP\'den istifa etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 'örgüt kurma' ve 'irtikap' suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından CHP üyeliğinden istifa etti. Çiçek, savunması alınmadan disipline sevk edilmesine tepki gösterdi.

(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa etti. Çiçek istifa dilekçesinde, kendisine savunma hakkı verilmeden parti yönetimi tarafından disipline sevk edilmesine tepki gösterdi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "örgüt kurma" ve "irtikap" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından CHP üyeliğinden istifa etti. Tutuklanmasına ve ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılması sürecine değinen Çiçek, CHP Genel Merkezi'ne sunduğu istifa dilekçesinde, CHP tarafından hakkındaki suçlamalara ilişkin savunması dahi alınmadan ve kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamasına rağmen kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine tepki gösterdi.

Partisinin kendisine savunma hakkı tanımadığını belirten Çiçek, "Bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İlkay Çiçek, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek CHP'den istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı İstenen şartlar arasında yok yok Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı! İstenen şartlar arasında yok yok
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi Okan Buruk aralarından birini seçecek Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek
Trabzonspor’da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı

17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 17:58:39. #7.12#
SON DAKİKA: Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek CHP'den istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.