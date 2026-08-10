Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek CHP\'den istifa etti

(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa etti. Çiçek istifa dilekçesinde, kendisine savunma hakkı verilmeden parti yönetimi tarafından disipline sevk edilmesine tepki gösterdi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "örgüt kurma" ve "irtikap" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından CHP üyeliğinden istifa etti. Tutuklanmasına ve ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılması sürecine değinen Çiçek, CHP Genel Merkezi'ne sunduğu istifa dilekçesinde, CHP tarafından hakkındaki suçlamalara ilişkin savunması dahi alınmadan ve kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamasına rağmen kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine tepki gösterdi.

Partisinin kendisine savunma hakkı tanımadığını belirten Çiçek, "Bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim" ifadelerini kullandı.