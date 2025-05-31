Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP Genel Merkezini Ziyaret Etti

(İZMİR) - Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Ankara ziyaretleri kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcıları Meryem Gül Çiftçi Binici, Gökan Zeybek, Özgür Karabat ve Ensar Aytekin ile bir araya gelerek, geride kalan bir yılda yaşama geçirilen projeleri anlattı.

Çiçek, Başkent ziyaretleri kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcıları Meryem Gül Çiftçi Binici, Gökan Zeybek, Özgür Karabat ve Ensar Aytekin ile bir araya geldi. Ziyaretlerinde bir yıllık süreçte yapılanları anlatan Çiçek, ileriye dönük projelerden de bahsetti.

Genel Başkan Yardımcıları da memnuniyetlerini dile getirerek, Çiçek'e başarılar diledi. Yoğun programı nedeniyle parti binasında bulunmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de incelemesi için hizmet kitapçığı bırakıldı.

Ankara ziyaretine ilişkin açıklama yapan Çiçek, "Bir yıllık hizmet karnemizi yanımıza alarak Ankara'da genel merkezimizi ziyaret ettik. Genel Başkan Yardımcılarımızı ziyaret ederek yapılanları ve yapılacakları anlattık. Genel merkezimizden olumlu notlarla ayrılmak bizleri mutlu etti. Bizleri ağırlayan değerli Genel Başkan Yardımcılarımıza teşekkür ederim. Yaptıklarımız ve gelecek vizyonumuz ile örnek bir belediye olmaya devam edeceğiz" dedi.