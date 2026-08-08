Menderes Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 10 şüpheli tutuklandı
Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı; 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İZMİR) - Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ağustos'ta 16 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 16 şüpheli, İzmir İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Adliyesine sevk edilmişti.
İzmir Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden, Menderes Belediye Başkanı Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheliden 15'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Hakimlik sorgusu tamamlanan şüphelilerden Menderes Belediye Başkanı Çiçek'in de aralarında bulunduğu şüphelilerden 10'u tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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