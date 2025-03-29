Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ten Bayramlaşma

(İZMİR)- Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, belediye personelleri ile bayramlaştı.

Menderes Belediyesi'nde Ramazan Bayramı öncesi Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tarafından bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Belediye ana binasının yanı sıra dış birimleri de gezen Başkan Çiçek, personellerin bayramını kutladı.

"Hep birlikte hedefe ulaşacağız"

Personele pozitif mesajlar veren Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Birlik ve beraberlik içerisinde uyumlu ve özverili bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ana gayemiz olan gelişmiş bir Menderes ve mutlu Menderesliler hedefine hizmet ederek, çalışarak ulaşacağız. Şimdiden tüm personelimizin ve ailelerinin bayramını kutluyor mutlu ve sağlıklı günler diliyorum" dedi.