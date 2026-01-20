Menderes Belediyesi'nden Kaldırım Çalışması

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, Kasımpaşa Mahallesi'nde kaldırım çalışması gerçekleştiriyor. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Yol seferberliğimiz her yönüyle devam ediyor. İlçenin birçok noktasında ekiplerimiz çalışıyor" dedi.

Menderes Belediyesi, Kasımpaşa Mahallesi 250 Sokak'ta kaldırım çalışması gerçekleştiriyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nde bağlı ekipler zemin düzenleme ve bordür döşeme işlemini gerçekleştirdi. Çalışma, kaldırımın parke döşeme işlemi ile devam ediyor. Program dahilinde kaldırım çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.

Yol seferberliği sürecek

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Yol seferberliğimiz her yönüyle devam ediyor. İlçenin birçok noktasında ekiplerimiz çalışıyor. Kasımpaşa Mahallemiz'de de kaldırım çalışması yapıyoruz. Çalışmanın bitimiyle birlikte yaptığımız hizmet programına göre bir diğer çalışma alanına geçeceğiz. Seferberliğimiz özenli olarak sürecek" dedi.