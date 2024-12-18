Menderes Belediyesi'nde Roman Masası Kuruluyor

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi'nde Roman Masası için ilk adım atıldı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek, görüşmelerin ardından talimatı verdi. Çiçek, "Her vatandaşımızın olduğu gibi Roman vatandaşlarımızın da sesi olmak adına çalışıyoruz. Herkesi dinlemeye, çözüm üretmeye ve tüm kesimlerin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe ile ilçe örgütünün temsilcilerinin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme ile Roman Masası için ilk adım atıldı. Kurulan yeni birim ile Roman vatandaşların sorunlarına daha hızlı çözüm bulunması, iş ve sosyal hayatta desteklenmesi hedefleniyor.

"Her kesimin sesi oluyoruz"

Konu ile ilgili açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Her vatandaşımızın olduğu gibi Roman vatandaşlarımızın da sesi olmak adına çalışıyoruz. İl Başkan Yardımcı'mız Sayın Emin Karameşe ile görüşerek ilk adımı attık. Yakında Roman masasını hayata sokacağız. Herkesi dinlemeye, çözüm üretmeye ve tüm kesimlerin sesi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.