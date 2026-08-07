Menderes Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu - Son Dakika
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Menderes Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu

Menderes Belediyesi\'nde Rüşvet Operasyonu
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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 15 kişi, rüşvet ve imar suçları nedeniyle adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Menderes Belediyesinde çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarının örgütlü şekilde işlendiği tespit edilmişti.

Hakkında yakalama kararı verilen, aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 15 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmış, aranan Belediye Başkan Yardımcısı R.S. de 5 Ağustos'ta MİT destekli operasyonla yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Adnan Çiçek, İlkay Çiçek, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu - Son Dakika

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