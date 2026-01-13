Menderes Belediyesi'nden Çocuklara Yarıyıl Hediyesi

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, çocukları yarıyıl hediyesi olarak Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürecek.

Menderes Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocukları yarıyıl tatilinde Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürecek. Tüm çocuklara açık olan gezi yarıyıl tatilinde birçok defa düzenlenecek. Yoğun ilginin beklendiği Doğal Yaşam Parkı gezisi 19-30 Ocak tarihleri arasında toplam 8 defa yapılacak. Kontenjan ile sınırlı olan gezide başvurular Menderes Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne şahsen gelerek veya 0232 700 00 00 (dahili: 1019) numarasını arayarak yapılabilecek. Tüm tarihler için otobüs hareket saati 09: 00 olacak.

Geziler hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Çocuklarımıza yarıyıl tatili hediyesi olarak geziler planladık. Geçtiğimiz yıl da yarıyıl sürprizimiz vardı. Bu yıl da çocuklarımızı unutmadık. Onlar için her zaman özel projeler planlayıp özel etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımız her zaman bizim için ayrıcalıklı olacak. Tüm çocuklarımızı eğlenceli gezi etkinliğimize bekliyoruz" dedi.