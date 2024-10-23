Menderes Belediyesi'nden Yağmur Suyu Kanalları Çalışması

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, Karakuyu Mahallesi'nde yağmur suyu kanalları döşeme çalışması yapıldı.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Karakuyu Mahallesi'nde yağmur suyu kanalları döşeme işlemi gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile su taşkınlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

44 mahalleye eşit hizmet

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Öncelikli ihtiyaç duyulan bölgeleri tespit edip çalışmalarımıza oradan başladık. Mahalle, mahalle plan dahilinde devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı sürdürecek, 44 mahallemize eşit hizmet anlayışımızla hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.