Menderes Belediyesi'nin Kırmızı Bayraklı Tesisinde Engelsiz Festival

05.05.2026 10:45  Güncelleme: 11:44
(İZMİR) - Menderes Belediyesi, kırmızı bayraklı tesisinde Engelsiz Festival düzenliyor. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Menderes'imizde göreve geldiğimizden beri kültür sanat alanında yeni bir dönem başladı. Yine bir festival ile vatandaşlarımıza keyifli vakit geçirme imkanı vereceğiz" dedi.

Menderes Belediyesi, 8 Mayıs Cuma ve 9 Mayıs Cumartesi olmak üzere 2 günlük Engelsiz Festival düzenleyecek. Gümüldür'de yer alan Sunal Tülbentçi Parkı'nda düzenlenecek halka açık, ücretsiz festivalde dolu dolu bir program vatandaşları bekliyor.

Cuma günü saat 10.00' başlayacak program kapsamında söyleşilerden, şiir dinletilerine, zumba etkinliğinden, konsere, oyunlardan dans gösterilerine keyifli birçok etkinlik düzenlenecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da festivalde söyleşi etkinliğinde yer alacak. Festivalde engelli vatandaşları ağırlayacak Sunal Tülbentçi Parkı, engelli vatandaşların kullanımına uygun olması sebebiyle kırmızı bayraklı tesis statüsünde bulunuyor.

"Tüm vatandaşlarımız davetlidir"

Festival hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Menderes'imizde göreve geldiğimizden beri kültür sanat alanında yeni bir dönem başladı. Yine bir festival ile vatandaşlarımıza keyifli vakit geçirme imkanı vereceğiz. Engelli vatandaşlarımızla birlikte muhteşem bir konser bizleri bekliyor. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
