Menderes Çayı Taştı: 1 Kişi ve 2 Kuzu Kurtarıldı
Menderes Çayı Taştı: 1 Kişi ve 2 Kuzu Kurtarıldı

18.02.2026 16:31
Çanakkale'de Menderes Çayı'nın taşması sonucu mahsur kalan 1 kişi ve 2 kuzusu kurtarıldı.

Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle taşan Sarıçay'ın ardından Ezine ilçesinde bulunan Menderes Çayı da taştı. Taşma nedeniyle bölgedeki tarım arazileri su altında kalırken, Güllüce köyü yolu üzerinde bir ağılı su bastı. Şahin Avcı, yeni doğan 2 kuzusu ile birlikte ağılda mahsur kaldı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye, zabıta, ambulans ekipleri sevk edildi. Polis Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından lastik bota alınan Avcı ile 2 kuzusu kurtarıldı. Ambulansta tedavi edilen Avcı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arkadaşından saat 05.00 sıralarında telefon geldiğini Avcı, "Geldiğimde yağmur daha yeni başlamıştı. Sular etrafımı sardı, çıkamadım. Hayvanlarla beraber 5-6 saat mahsur kaldım. Şu anda bir telef ya da zararımız yok. Kendimizde, sağlığımızda Allah'a şükür bir problem yok" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

