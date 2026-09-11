Menderes soruşturmasında tutuklu avukatın ifadesi ortaya çıktı, işe alımlar sorgulandı

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik "rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le kamuoyuna yansıyan WhatsApp yazışmalarını yaptığı öne sürülen avukat E.G. ve 2 kadın tanığın ifadesi ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında tutuklanan avukat E.G. ifadesinde, eski Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le seçim döneminde CHP Genel Merkezi'nin çevresinde bulunan bir kafede tanıştıklarını anlattı.

Çiçek'in başkan seçildikten sonra kendisine belediyede avukatlık teklifinde bulunduğunu ve kabul ettiğini belirten E.G, "Ben Menderes Belediyesi'ne gelmeden önce 2025 yılı son aylarında benden hoşlandığını WhatsApp yazışmaları üzerinden dile getirdi. Yazmış olduğu mesajlarına karşılık olarak 'aynı çatı altında çalışacağımızı böyle bir birlikteliğin iki tarafa da yakışmayacağını' söyleyerek reddettim. Ancak İlkay Çiçek, kendisini reddetmeme rağmen Menderes Belediyesinde çalışmamı onayladı." ifadelerini kullandı.

Menderes Belediyesi ile 15 Aralık 2025'te sözleşme yaptığını anlatan E.G, "İlkay Çiçek benimle sevgili olmak istiyordu. Benden olumlu bir dönüş alamayınca 'senden umudumu kesiyorum' dedi. İlkay Çiçek benimle sevgili olamayınca benim sözleşmemi yenilemedi." diye konuştu.

Belediyede işe başladıktan sonra "İlkay Çiçek Ankara'dan sevgilisini getirdi" yönünde dedikodu çıktığını anlatan E.G, şunları kaydetti:

"Bunu bana İlkay Çiçek söyledi. İlkay bunları bana söylediğinde iftiraya karşı WhatsApp yazışmalarının ekran resimlerini aldım. Ben bu kayıtları kendimi korumak maksadıyla aldım. İlkay Çiçek ile yazışmalarımda olan videoyu gönül ilişkim olan E.K'yi kıskandırmak için gönderdim. Bunun dışında Ankara'daki 1-2 arkadaşıma da göndermiş olabilirim. Ben bu yazışmaları sadece A.D'ye de kendisini abla gibi gördüğüm için İlkay Çiçek'in tutumunu bilsin diye gönderdim."

Tutuklanan avukat E.G. kamuoyuna yansıyan WhatsApp yazışmalarının ve fotoğraflardaki kadının kendisi olmadığını savundu.

İlkay Çiçek'in sevgilisinin kendisi olmadığını ileri süren E.G, "Yaptığımız yazışmalar telefonda var. Ben bu telefonun şifresini kolluğa verdim incelendiğinde ortaya çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Tanık ifadeleri

Soruşturmada 2 tanığın ifadeleri de yer aldı.

Belediye büro personeli olarak görev yapan tanık G.Ç, İlkay Çiçek'i muhtar olduğu dönemde tanıdığını, başkan olmasından sonra ilçeye taşındığını ve iş için makamında görüşüp telefon numarasını verdiğini söyledi.

Çiçek'in kendisine "sohbetimiz çok hoştu tekrar edelim" diye mesaj attığını savunan G.Ç, "Bu şekilde benimle görüşme isteği üzerine mesajlar ve yüzünü içeren fotoğraflar da attı. Bu fotoğraflarda öpücük emojileri vardı. Mesaj atması 1,5 ay kadar devam etti. Kendisine arkadaş kalmak istediğimi söyledim. Kendisi de 'nasıl istersen öyle olsun' dedi. Bana zaafı olduğu için benim taleplerimi karşılamaya devam ediyordu. Bu kapsamda önce kardeşim M.Ç'yi, sonrasında kız kardeşimin eşi olan Ü.D'yi, beni ve annemi belediyenin kadrosunda işe aldı. Daha sonrasında arkadaş olarak görüşmelerimiz devam etti." beyanında bulundu.

İlkay Çiçek ile Menderes Gençlik Merkezi'nde görüştüğünü anlatan G.Ç, şunları kaydetti:

"Biz kendisiyle bütün özel görüşmeleri orada yapardık. Herkes orayı spor kompleksi sanıyorken en üst katta gizli bir oda vardı. Başkalarıyla da bütün özel görüşmelerini orada yapardı. Odada siyah küçük tuşlu telefonu vardı. Odaya girmeden önce kendine ait olan akıllı telefonunu içeriye sokmazdı. Bütün özel görüşmelerini tuşlu telefonla yapardı. Odada bulunduğumuz sırada İlkay Çiçek'in ve M.P. isimli şahsın tuşlu telefon kullandıklarını gördüm. Odadaki masa üzerinde dolar, avro ve Türk lirası olacak şekilde balya balya paraları gördüm. Sonrasında bu paraları meclis üyesi S.M'ye verilmek üzere şoföre teslim ettiler."

"Şahsi hesabından bana harçlık gönderirdi"

Menderes Belediyesi'nde daha önce voleybol antrenörü olarak çalışan N.S. ise Çiçek'in kendisini sık sık aradığını belirtti.

2025'te İlkay Çiçek ile sevgili olduğunu anlatan tanık N.S, ifadesinde şunları anlattı:

"Kendisi bu süreçte sık sık bana mesaj atar ve konuşurduk. Yine mesaj içeriklerinde genellikle tek görünümlük resimler atardı. Resim içeriklerinde evdeki atletli fotoğrafları, yine gündelik resimleri yanı sıra cinsel içerikli resimler de atardı. Sıkça paraya ihtiyacım oluyordu ve İlkay'dan dönem dönem para isterdim, o da şahsi hesabından bana bu paraları harçlık olarak gönderirdi. Ancak açıklamasına borç olarak yazardı, halbuki aramızda bir borç ilişkisi bulunmamaktadır ya da bir alacak verecek ilişkisi bulunmamaktadır. Çünkü ben aldığım bu paraları kendisine hiçbir zaman geri ödemedim. Tamamen harçlık olarak şahsi ihtiyaçlarıma kullandım. 726 bin lira civarı olan para, İlkay'ın hesabından gelen bana harçlık olarak verdiği paradır. Ancak ben bu paraların kaynağının nasıl elde edildiğini bilmiyorum."

Soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Menderes Belediyesine yönelik "rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma" suçlarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 10'u 7 Ağustos'ta tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığının 8 Ağustos 2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırılmıştı.