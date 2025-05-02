Menderes'te 14. Geleneksel Uçurtma Şenliği 4 Mayıs'ta Düzenlenecek - Son Dakika
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Menderes'te 14. Geleneksel Uçurtma Şenliği 4 Mayıs'ta Düzenlenecek

Menderes Belediyesi, 14'üncü Geleneksel Uçurtma Şenliği'ni 4 Mayıs Pazar günü Özdere Gençlik Parkı'nda düzenleyecek. Etkinlikte uçurtma yarışmaları ve çeşitli aktiviteler yer alacak. Başkan İlkay Çiçek, herkesin bu coşkulu etkinliğe katılmasını davet etti.

02.05.2025 11:06
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(İZMİR) - Menderes Belediyesi 14'üncü Geleneksel Uçurtma Şenliği, 4 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.

Menderes Belediyesi'nin Özdere Çevre Koruma, Dayanışma ve Geliştirme Derneği ile birlikte geleneksel olarak düzenlediği Uçurtma Şenliği 4 Mayıs Pazar günü Özdere Gençlik Parkı'nda gerçekleşecek. Saat 13.00'da başlayacak olan etkinlik gün boyu sürecek. Vatandaşlar, belediye ekiplerince dağıtılacak olan uçurtmaları Özdere Orta Mahalle sahilinde uçuracak. Dileyen vatandaşlar kendi uçurtmasını getirerek bu eğlenceye ortak olacak. Şenlik alanında gün boyu etkinlikler ve yarışmalar düzenlenecek.

"Herkesi coşkumuza ortak olmaya davet ediyorum"

Coşkulu bir hafta sonunun herkesi beklediğini ifade eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "4 Mayıs'ta Özdere Orta Mahalle sahilimizde geleneksel şenliğimizi gerçekleştireceğiz. Sahil kenarında bahar havası ile birlikte güzel bir etkinlik hepimizi bekliyor olacak. Tüm vatandaşlarımızı şenlik coşkumuza ortak olmaya davet ediyorum. Pazar günü geleneksel etkinliğimizde görüşmek üzere" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menderes'te 14. Geleneksel Uçurtma Şenliği 4 Mayıs'ta Düzenlenecek - Son Dakika

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