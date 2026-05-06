Menderes'te 15. Geleneksel Uçurtma Şenliği 10 Mayıs'ta Düzenlenecek
Menderes'te 15. Geleneksel Uçurtma Şenliği 10 Mayıs'ta Düzenlenecek

06.05.2026 10:43  Güncelleme: 11:42
Menderes Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 15. Geleneksel Uçurtma Şenliği'ni 10 Mayıs Pazar günü düzenleyecek. Etkinlikte uçurtmalar dağıtılacak, çocuklar için çeşitli etkinlikler yapılacak.

(İZMİR) - Menderes Belediyesi'nin düzenleyeceği 15. Geleneksel Uçurtma Şenliği 10 Mayıs Pazar Günü yapılacak.

Menderes Belediyesi, geçen hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 15. Geleneksel Uçurtma Şenliği'ni 10 Mayıs Pazar günü düzenleyecek. Özdere Gençlik Parkı'ndaki etkinlik saat 13.30'te başlayacak. Uçurtmalar, Menderes Belediyesi tarafından dağıtılacak.

Gün boyu sürecek ve ikramların da olacağı şenlikte balon şekillendirme, kil atölyesi, yüz boyama gibi etkinliklerle çocuklar eğlenceli zaman geçirecek. Gençlik Parkı'nın sahnesi de boş kalmayacak. Grup Notion, Lotus Ritim Grubu ve Özdere Halk Oyunları Ekibi performansları ile sahneyi dolduracak. Menderes Belediyesi tarafından "Uçur, Hisset, Özgür Ol" sloganı ile yapılan duyuruda tüm vatandaşlar şenliğe davet edildi.

Ücretsiz araçlar kaldırılacak

Menderes Belediyesi, etkinlik için ücretsiz servis araçları da kaldıracak. Saat 11.00'da Görece Kim Market önünden, 11.15'te Ömer Halisdemir Parkı'ndan, 11.30'da Menderes Belediye binası önünden araçlar kaldırılacak . Saat 15.00'e kadar gidiş araçları düzenli olarak kalkacak. Sahil bölgesinde ise araçlar 12.15'te Gümüldür eski köy meydanından ve Özdere Cumhuriyet Mahallesi meydanı ile Özdere Çukuraltı'ndaki hizmet binası önünden kalkacak. Dönüşte ise saat 17.30, 18.30 ve 19.30'da araçlar hareket edecek.

"Tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyorum"

Festival hakkında açıklamalar yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Uçurtma şenliğimiz geleneksel olarak sahillerimizi renklendiriyor. Bu sene planladığımız tarihte hava koşullarının kötü olması sebebiyle bir hafta erteledik. Uçurtma festivali bizim geleneksel etkinliğimiz. Çocuklarımız, aileleri birlikte eğlenceli vakit geçiriyor. Mutlu aileler görmek bizleri de mutlu ediyor. Bu sene 15'incisini düzenleyeceğiz. Yine semalar renkli uçurtmalarla dolacak. Çok coşkulu bir festival bizleri bekliyor. Tüm vatandaşlarımızı beraber gökyüzünü rengarenk yapmak için pazar günü festivalimize bekliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

