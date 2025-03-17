Menderes'te Şehitler İçin İftar

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, 18 Mart Çanakkale şehitlerini düzenlenecek iftar programı ile anacak.

Menderes Belediyesi, yarın 110. yıl dönümü olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla şehitler anısına iftar yemeği verecek. Belediye önünde gerçekleşecek programa tüm ilçe sakinleri davet edildi.

"Hayatını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı açıklamada, 18 Mart'ın kendileri için önemli bir gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vatan için canını hiçe sayan tüm şehitlerimizi düzenleyeceğimiz iftar yemeği programı ile anacağız. Elbette anmak adına ne yapsak azdır. Bize düşen hiçbir zaman bu fedakarlığı unutturmamak ve şehit ve gazilerimizi, vatan uğruna cephede savaşan tüm askerlerimizi daima anmak. Bu vesile ile Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna hayatını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Tüm hemşehrilerimizi iftar yemeğimize bekliyorum" dedi.