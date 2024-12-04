Menderes'te Başkan Yardımcısına Saldırı

İzmir'de, Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'i makam odasında darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay sonrası yakalanan Y.T. ile kuzeni H.K, ifade işlemleri sonrası Menderes Adliyesi'ne gönderildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan yazılı açıklama yapan Sönmez, gözünde oluşan geçici görme bozukluğu dışında sağlık durumun iyi olduğunu belirtti.
Olay
Dün, Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, makamında darbedilmiş, olayın ardından Y.T. ile kuzeni H.K. gözaltına almıştı.
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