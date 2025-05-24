Menderes'te Mandalina Çiçeği Festivali Coşkuyla Sona Erdi

(İZMİR)- Menderes Belediyesi'nin düzenlediği Mandalina Çiçeği Festivali renkli görüntüler ile sona erdi. Toplam 5 ülkeden halk oyunları ekiplerinin performans sergilediği festivalde, kültürel kıyafetler ve danslar büyük beğeni topladı.

Menderes Belediyesi tarafından 21-23 Mayıs günlerinde düzenlenen Mandalina Çiçeği Festivali, Mendereslilere keyifli anlar yaşattı. İlk gün Özdere Çukuraltı Meydanı'nda gerçekleşen etkinliklerin ikinci günü, Menderes Belediyesi Amfitiyatro'da Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov'un katılımıyla gerçekleşti. Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Letonya olmak üzere toplam 5 ülkeden halk oyunları ekipleri performanslarını sergiledi. Kültürel kıyafetler ve danslar büyük beğeni topladı.

Büyükelçiden teşekkür

Festivalin ikinci gününde izleyiciler arasında yer alan Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov, "Bulgaristan'ın kültürünü ve oyunlarını Türk insanına gösteren halk dansları ekibini kutluyorum. Aynı şekilde diğer ülkelerden de kendine özgü halk dansları ile geceye renk katan ekipleri de keyifle izledik. Emeğe geçen herkesi tebrik ederim. Güzel bir festival oldu. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ve Mendereslilere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

"Hep birlikte farklı kültürlerden halk oyunlarına şahit olduk"

Belediye Başkanı İlkay Çiçek ise "İki gün boyunca dolu dolu festival coşkusunu tüm halkımız ile birlikte yaşadık. Birbirinden yetenekli halk oyunları ekipleri burada performanslarını sergilerdiler. Hep birlikte farklı kültürlerden halk oyunlarına şahit olduk. Festivalde emeği geçen herkesi kutlarım. Festivalin ikinci gününde misafirimiz olan Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov'a da tekrar hoş geldiniz diyor teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sanatı daima destekledik"

Kültür sanat etkinlikleriyle Mendereslilerin yanında olduklarını belirten Çiçek, "Mandalina festivalinden mandalina çiçeği festivaline, uçurtma şenliğinden şarjı bitmeyen oyunlara, konserlerden tiyatrolara birçok etkinlikle vatandaşımızın yanında olduk. Sanatı daima destekledik. Çocuk tiyatrosunu kurup geleceğin aydınlık gençleri olacak olan çocuklarımızı sahne ile buluşturduk. Kültür sanata ilk andan itibaren değer verdik ve öyle de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.