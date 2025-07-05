İzmir'in Menderes ilçesinde, refüjde sulama çalışması yapan tankere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.D.E'nın (27) kullandığı 07 BRS 1504 plakalı otomobil, Ahmet Necdet Sezer Bulvarı'ndaki refüjde sulama çalışması yapan Y.Y. (64) yönetimindeki 63 L 1220 plakalı tankere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Menderes'te Otomobil Tankere Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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