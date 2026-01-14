Menderes Belediyesi'nden Çocuklar İçin Kış Kampı - Son Dakika
Menderes Belediyesi'nden Çocuklar İçin Kış Kampı

14.01.2026 11:12  Güncelleme: 12:09
Menderes Belediyesi, 19-29 Ocak tarihleri arasında 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi'nde Yarıyıl Tatili Kış Kampı düzenleyecek. Kampta çeşitli eğlenceli etkinlikler yer alacak.

(İZMİR)- Menderes Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi'nde "Yarıyıl Tatili Kış Kampı" düzenleyecek.

Menderes Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için kış kampı düzenliyor. Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenleyeceği Yarıyıl Tatili Kış Kampı, 19-29 Ocak günleri arasında Menderes Belediyesi Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi'nde olacak. 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin katılabileceği kampta birbirinden eğlenceli etkinlikler yer alacak. Bilim atölyesi, farkındalık atölyesi, el sanatları atölyesi, oyun atölyesi, spor atölyesi ve film günü gibi etkinliklerle çocuklar keyifli vakit geçirecek. Kayıt için 0232 503 04 85 numaralı hat aranabilecek.

Dolu dolu bir yarıyıl

Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Çocuklarımıza yarı tatilde gezi programı planlamıştık. Şimdi de 3, 4 ve 5. sınıflar için kış kampı planladık. Kampımızda birbirinden eğlenceli birçok etkinlik olacak. Çocuklarımız bu yarıyıl tatilini hiç sıkılmadan, dolu dolu geçirebilecek. Çocuklarımızı keyifli kampımıza bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Etkinlikler, Güncel, Çocuk, Son Dakika

