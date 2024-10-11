Menderes'te Yeni Bağlantı Yolu Tamamlandı

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile yeni bağlantı yolunun yapımını tamamladı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "İlçemizdeki yolları yenilemeye ve yeni yollar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Görece Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan kavşak ile Menderes'in giriş-çıkış trafiği rahatlatıldı. İlçe trafiği için çözüm ürettiklerini belirten Başkan Çiçek, "Daha öncesinde Gaziemir yönünden gelen araçlar Gazipaşa Mahallemize giriş yapamıyordu. Kazandırdığımız yeni kavşak ile bu sorunu ortadan kaldırarak ilçe merkezimize giriş ve çıkış yoğunluğunu azaltıyoruz. Desteklerini esirgemeyen Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğü'müze ve İzmir Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ederim. İlçemizdeki yolları yenilemeye ve yeni yollar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.