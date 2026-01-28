Menderes Belediyesi'nden Doğa Dostu Bir Adım

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, "Geleceğimiz İçin Doğa Dostu Bir Adım" sloganı ile zeytin fidanı hediyeli bitkisel atık yağ toplama kampanyası başlattı.

Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, doğa için yeni bir kampanya başlatıyor. "Geleceğimiz İçin Doğa Dostu Bir Adım" sloganı ile duyurulan kampanyada bitkisel atık yağın getirene zeytin fidanı hediye edilecek. Her 3 litre yağ için bir fidan verileceği belirtildi. Yapılan duyuruda atık yağlar için toplama etkinliği gerçekleştirileceği ifade edildi. 12 Şubat Perşembe günü saat 10: 00 – 16: 00 arasında gerçekleşecek olan etkinlik Menderes Merkez Pazaryeri'nde yapılacak. Etkinlikte bitkisel atık yağlar teslim alınıp fidanlar teslim edilecek.

Doğa ile değil doğa için savaşalım

Kampanya hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Doğamızı koruma adına üzerimize düşen her görevi yapıyor her önlemi alıyoruz. Daha önce birçok defa yaptığımız doğa dostu faaliyetlerimizden birini daha gerçekleştireceğiz. Doğaya zararlı olan atık yağlarımızı toplayıp vatandaşlarımızla el ele geleceğimiz için bir adım atmış olacağız. Bu çalışma ile hem atık yağların yer altı sularına karışmasını engelleyerek doğamızı koruyacağız hem de hediye ettiğimiz fidanlar ile doğamıza katkı sağlayacağız. İki yönlü bir fayda olacak. Tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya katılmak için etkinliğimize bekliyorum. Hep birlikte doğa ile değil doğa için savaşalım" dedi.