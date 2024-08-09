Menemen Belediyesi'nin Kamu Malı Satışına Protesto

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(İZMİR)- İzmir'de AK Partili Aydın Pehlivan'ın yönetimindeki Menemen Belediyesi'nin 94 kamu malını satışa çıkarması, ilçe sakinleri tarafından protesto edildi. CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, "AKP'nin peşkeş çek, sat, savur anlayışı ile Menemen'in değerli tarlalarını ve koruma altında olan sit alanlarını dahi satışa çıkaran bu zihniyete dur diyoruz. Menemen'in malları, Menemen'in geleceğidir. Toprağımdan, aşımdan, işimden uzak dur" dedi.

İzmir'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından işçi çıkarmalarıyla gündeme gelen AK Partili Aydın Pehlivan'ın yönettiği Menemen Belediyesi'nin 94 taşınmazı satışa çıkarmasına karşı tepkiler sürüyor. 12-16 Ağustos günleri arasında ihalesi yapılacak belediyeye ait taşınmazlarla ilgili bugün Menemenliler, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak belediye binasına yürüdü. CHP Menemen İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte Menemenliler, "Bu vebal ödenmez Menemen'in geleceğini gasp ettirmeyeceğiz" yazılı pankart açarak "Emlakçı başkan istemiyoruz", "AKP halka hesap verecek", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet" ve "Halkın malı satılamaz" sloganları attı. Yürüyüşe Menemen Belediyesi tarafından işten çıkarılan ve 75 gündür eylem yapan belediye emekçileri de katıldı.

Belediye binası önünde açıklamayı CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey yaptı. Açıklama şöyle:

"Güzel ilçemiz, Kubilay'ın kenti Menemen'in geleceğini korumak ve kurtarmak için burada toplandık. Bizi yalnız bırakmayıp, yürüyüşümüze destek verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Kura ile koltuğa oturduğu ilk günden itibaren Menemen Belediyesi taşınmazlarını satan AKP'li Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, son olarak Emiralem, Seyrek, Kesik, Koyundere, Günerli Mahallelerinde bulunan taşınmazlara yöneldi. AKP'nin peşkeş çek, sat, savur anlayışı ile Menemen'in değerli tarlalarını ve koruma altında olan sit alanlarını dahi satışa çıkaran bu zihniyete dur diyoruz!

"Menemen Belediyesi sizin döneminizde satış olmadan kendi ayakları üzerinde duramıyor mu?"

Bir kaç sorumuz var, sayın Aydın Pehlivan aylardır başkanı olduğu belediyeye kaçak göçek girdiği için kendisine sorma fırsatı bulamadık, buradan soralım. Menemen Belediyesi'nin 1.3 milyarlık borcu nasıl ve ne zaman yapıldı? Göreve geldiğiniz ilk günden itibaren 3.8 milyon metrakare yer sattınız, elde edilen gelirler nerede? Arabuluculukta 200 milyona yakın icra olduğu iddiaları doğru mu? Seçimden önce satışları projeler için yapıyoruz demiştiniz, geçen dönem sattıklarınızın parası nerede, kimin cebinde? Yüklenici firmalar projeleri neden durdurdu? Kendi ayakları üzerinde duran belediye demiştiniz, Menemen Belediyesi sizin döneminizde satış olmadan kendi ayakları üzerinde duramıyor mu?

"Menemen'in malları, Menemen'in geleceğidir"

İzmir'de büyükşehir dahil olmak üzere ilçe belediyelerinin yaptığı satışları 10 ile çarptığımızda bile Pehlivan'ın koltuğa oturduğu günden bugüne kadar yaptığı satışları yakalayamıyor. Har vurup harman savuran sayın Pehlivan'a buradan bir kere daha seslenelim; Menemen'in malları Menemen halkının tasarrufundadır. Menemen'in malları, Menemen'in geleceğidir. Toprağımdan, aşımdan, işimden uzak dur."