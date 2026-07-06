Menemen'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangınına Yoğun Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menemen'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangınına Yoğun Müdahale

06.07.2026 15:45  Güncelleme: 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri çok sayıda araçla müdahale ediyor. Alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Menemen'de bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını kontrol altına almak için çok sayıda araç ve personelle çalışma yürütüyor. Yangının çevredeki ev ve yapılara sıçrama riskine karşı ekipler müdahalesini sürdürüyor.

İzmir'in Menemen ilçesi Camiikebir Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Tesisten yükselen yoğun dumanı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangına 5 arazöz, 1 merdivenli araç, 2 tonaj aracı, 1 endüstriyel araç ve 1 köpük kulesi aracıyla müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına ilçe belediyeleri de su tankerleri ve iş makineleriyle destek verdi.

ALEVLERLE DÖRT KOLDAN MÜCADELE

Yangının çıktığı geri dönüşüm tesisinin çevresinde evler ve çeşitli yapılar bulunması nedeniyle ekipler, alevlerin sıçrama riskine karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Geri dönüşüm malzemelerinin yüksek yanıcılığı nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına, çevredeki yapılara ulaşmasını önlemek amacıyla dört koldan müdahale edildi. Tesisin farklı noktalarında eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Menemen, İtfaiye, Güncel, İzmir, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menemen'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangınına Yoğun Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor
Güney Kıbrıs’ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi Güney Kıbrıs'ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi
Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek 16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
Umman Denizi’nde kaybolan ABD’li askeri arama çalışmaları durduruldu Umman Denizi'nde kaybolan ABD'li askeri arama çalışmaları durduruldu

15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
13:11
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
12:51
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 16:26:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Menemen'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangınına Yoğun Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.