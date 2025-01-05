İzmir'in Menemen ilçesinde hayasızca harekette bulunduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'ndeki bir evin penceresinden hayasızca hareketlerde bulunulduğu şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlının kimliğini tespit etti.
Polis ekiplerince, şüpheli D.Ç. (42) evinde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının, cinsel saldırı ve farklı suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Menemen'de Hayasız Harekette Bulunan Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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