Menemen'de Kaçak Alkol Operasyonu: 28 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Menemen'de Kaçak Alkol Operasyonu: 28 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Menemen\'de Kaçak Alkol Operasyonu: 28 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon TL olan 28 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

28.11.2024 10:52  Güncelleme: 11:22
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İZMİR'in Menemen ilçesinde polisin bir depoya yaptığı baskında, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon TL olan 28 ton etil alkol ile içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiye bağlı ölümlerin önüne geçmek, tüketilmesi insan sağlığına çok ciddi zararlar veren, sağlıksız koşullarda üretilerek depolanan ve piyasaya içki yapımında kullanılmak üzere sunulan sahte etil alkol kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Menemen ilçesinde, pazartesi günü yapılan operasyonda, belirlenen şüphelilere ait depo ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon TL olan 28 ton etil alkol, 2 bin 600 adet bidon ve kapağı, 1070 taklit etiket, 35 plastik IBS tank, 3 etil alkol damıtma kazanı, 2 soğutucu cihaz, 1 etil alkol bidon doldurma makinesi, 1 folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 2'si adli kontrolle olmak üzere tamamı serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Menemen'de Kaçak Alkol Operasyonu: 28 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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