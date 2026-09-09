Menemen'de kurtuluşun yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Menemen'de kurtuluşun yıl dönümü kutlandı

Menemen\'de kurtuluşun yıl dönümü kutlandı
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İzmir'in Menemen ilçesinde, kentin ve Menemen'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, kentin ve Menemen'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

?Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

?Törende konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden şehitleri anarak, şunları kaydetti:

?"104 yıl önce bu millet bütün imkansızlıklara rağmen bağımsızlığına inanarak zafer kazandı. İşgal döneminde Kaymakam Kemal Bey ve hemşehrilerimiz ağır bedeller ödeyerek şehit düştü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kenetlenen milletimizin karakterinde esaret hiçbir zaman var olmadı. Menemen, 3 yıl 3 ay 3 hafta süren işgalin ardından Türk süvarilerinin gelişiyle özgürlüğüne kavuştu."

Törene Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz ve Menemen Garnizon Komutanı Topçu Albay Recai Yılmaz da katıldı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Yeni Dağ Camisi'nde mevlit okutuldu, vatandaşlara lokma ikram edildi.???????

Kaynak: AA

Menemen, Güncel, Tören, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menemen'de kurtuluşun yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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