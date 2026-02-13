Menemen Türkelli'de 25 Milyonluk Altyapı Hamlesi - Son Dakika
Menemen Türkelli'de 25 Milyonluk Altyapı Hamlesi

13.02.2026 10:19  Güncelleme: 11:16
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU, Menemen Türkelli'de yağışlı havalarda su birikmesi sorununu çözmek için 25 milyon liralık yatırımla yağmur suyu hattı çalışması yürütüyor. Proje 30 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

(İZMİR) - Menemen Türkelli'de yağışlı havalarda sürücüler ve yayalar için risk oluşturan su birikmesi sorunu tarihe karışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun öz kaynaklarıyla, 25 milyon liralık yatırımla yürütülen 1,1 kilometrelik yağmur suyu hattı çalışması sayesinde trafik güvenliği de artırılmış olacak. Çalışmaların 30 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Yoğun yağışlarda su birikintileri nedeniyle sık sık sorun yaşanan Menemen Türkelli'de kalıcı altyapı çözümü hayata geçiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale Karayolu ile Türkelli Mahallesi kesişiminde başlatılan yağmur suyu hattı çalışmaları hızla ilerliyor. İZSU Genel Müdürlüğü'nün öz kaynaklarıyla, 25 milyon liralık yatırımla yürütülen 1,1 kilometrelik hattın 30 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Molva: Çalışmanın yüzde 40'ı tamamlandı

Yoğun trafik ve yaya sirkülasyonuna rağmen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten İZSU İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı Menemen Teknik Şube Müdürü Murat Molva, şunları söyledi:

"Bu bölgeden özellikle yağışlı dönemlerde yoğun şikayetler alıyorduk. Kısa sürede projemizi hazırlayarak sahaya indik. Yaklaşık 1,1 kilometrelik yağmur suyu hattı ile su birikintisi sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. İmalatın 15'inci günündeyiz ve çalışmanın yaklaşık yüzde 40'ını tamamladık. Proje tamamlandığında Türkelli Mahallesi çevresi ile Çanakkale Karayolu bağlantısında yıllardır yaşanan yağmur suyu birikimi ve buna bağlı ulaşım sorunları sona erecek."

Büyükşehir'e teşekkür

Menemen Yıldırım Mahallesi Muhtarı Mine Özcan, yürütülen çalışmanın mahalle için büyük önem taşıdığını belirterek, "Mahallemiz çok eski bir yerleşim alanı. Uzun yıllardır yaşadığımız gölleşme sorunu bu projeyle net ve kalıcı biçimde çözülüyor. Bölgenin kanayan yarası sona erecek. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen İZSU yöneticilerine ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum" dedi.

775 dönümlük havzanın yağmur suyu güvenle taşınacak

Havza planları doğrultusunda yürütülen projeyle yaklaşık 775 dönümlük alanda oluşan yağmur suları toplanarak, 1000 ve 1400 milimetre çapındaki beton borular aracılığıyla Azapkan Deresi'ne güvenli şekilde iletilecek. İmalat kapsamında çeşitli noktalarda muayene bacaları ve yağmur suyu ızgaraları da yapılacak. Çalışmalar, yoğun trafik akışı ve yaya sirkülasyonu dikkate alınarak planlanırken, günlük yaşamın ve ticari faaliyetlerin en az düzeyde etkilenmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

