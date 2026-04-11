Menfeze Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde menfeze sıkışan kedi, AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Batıkent Mahallesi'nde bir kedinin apartmana ait menfeze sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu AKUT ekiplerine bildirdi.
İhbarı üzerine kediyi kurtarmak üzere AKUT ekipleri bölgeye geldi.
Yapılan çalışma sonunda kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Daha sonra kedi, apartman sakinlerine teslim edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?